СБУ задержала дезертира на границе с оккупированным Крымом

В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону России

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного правонарушения по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам. Его задержали в пункте пропуска "Чонгар", когда он пытался вернуться в Крым.

Дезертира передали в военную прокуратуру.

Напомним, более 1300 сотрудников Службы безопасности Украины перешли на сторону России после аннексии Крыма.