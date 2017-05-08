Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 8 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 8 мая
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
- Не та победа 7938
- Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 11962
- Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9552
- С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4260
- Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 2825
- Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 2958
- Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 3970
- Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 2391
- Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 2632
- Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2188
- Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 25407 / 28868
- Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 7816 / 9552
- Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 6769 / 8291
- Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 3151 / 11962
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2222 / 63344
- Украинская полиция показала своего Большого брата 1761 / 2062
- NASA показало панорамное фото марсианских дюн 1474 / 1654
- Какой будет жизнь после гибели Солнца 1259 / 1535
- Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1167 / 2958
- Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 1025 / 3685
- Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 43 / 8291
- Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 19 / 28868
- Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 19 / 11962
- Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 19 / 2958
- Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9 / 9552
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 8 / 63344
- Не стоит торопить историю. Как в Украине примирить День примирения с Днём Победы 7 / 534
- СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва 5 / 742
- Российский корабль пытался захватить украинский катер 4 / 3529
- За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев 4 / 80
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.