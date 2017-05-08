СБУ задержала торговцев оружием из зоны АТО

Арсеналы незаконного оружия обнаружили в Одессе, Хмельницком и Черновцах

Правоохранители задержали группу торговцев, которые в нескольких областях Украины продавали вывезенные из района проведения Антитеррористической операции оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами задержали оперативники Одесского управления ведомства.

"В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат RАК, винтовку с маркировкой ММГ ВМ, винтовку калибра 32 мм, два пистолета Макарова и ТТ, пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63.

Кроме этого, торговцы хранили десять гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, гранату РГД-5 и две РГО, несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины, почти 5 тыс. патронов различных калибров и тому подобное.

По месту жительства одного из фигурантов правоохранители также изъяли оборудование для изготовления боевых патронов.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263-1 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

"Пятерым задержанным, в том числе организатору группировки, сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух человек, которые торговали оружием, похищенным прямо со склада одной из воинских частей.