Климкин отправился в США с трехдневным визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 8-10 мая осуществит рабочий визит в Вашингтон для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"8-10 мая 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Вашингтон (США) для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой обсудит с участниками мероприятия современную ситуацию по безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом", - говорится в сообщении.

Во время визита также планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными должностными лицами с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.