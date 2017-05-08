Кроме того российские оккупанты продолжают обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза в Морском

Силовики оккупационной власти Крыма 8 мая во время обыска в доме главы Судакского меджлиса Ильвера Аметова избили его сына и увезли в неизвестном направлении. Об этом Аметов рассказал в комментарии изданию Крым.Реалии.

"У меня дома этнографический музей и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда - не знаю, сказали, что вечером позвонят", - сказал Аметов.

При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что по состоянию на 12:00 российские оккупанты продолжают обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза в Морском, что в 20 км от Судака. "Вооруженные люди в масках не пускают во двор присутствующих соотечественников", - написал он.

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Напомним, утром 8 мая в оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. Поводом для обыска стало анонимное письмо.

Одновременно вооруженные люди, прибывшие на трех микроавтобусах, оцепили квартал компактного проживания крымских татар в Морском. Там начали обыск в доме Тороза.