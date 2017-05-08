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Главная » Страна » В Киеве сегодня вечером запустят речной трамвай
В Киеве сегодня вечером запустят речной трамвай
Фото: mtu.gov.ua

В Киеве сегодня вечером запустят речной трамвай

Первый рейс отправится от Почтовой площади в сторону Никольской слободки в 19:00

08.05.17 50
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В Киеве вечером в понедельник, 8 мая, запустят речной трамвай, который будет курсировать между Почтовой площадью и причалом "Никольская слободка" рядом с жилым массивом Левобережный и Международным выставочным центром, где будут проходить все концертные события песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом сообщает ТСН.

Первый рейс от Почтовой площади, причала №10 отправится в сторону Никольской слободки в 19:00, а обратно - в 22:00. В течение дня планируется выполнить лишь по одному рейсу в каждую сторону. На вторник, 9 мая, запланировано 4 рейса в каждую сторону, еще один будет выполнен при наличии достаточного спроса. На следующие дни также запланировано по 3-4 обязательных и по 1 дополнительному рейсу ежедневно.

Ранее представители киевской власти говорили, что сочетанием столичных берегов Днепра не ограничатся. Обещали летним транспортом, хотя бы на время Евровидения, совместить столицу с другими городами, в частности, с Каневом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что проезд на речном трамвае для граждан, которые приобрели билет на международный песенный конкурс Евровидение-2017, будет бесплатным, а для всех других желающих проезд будет стоить 50 грн в одну сторону либо 80 грн в обе стороны. Мэр добавил, что данный вид транспорта будет функционировать в городе и после окончания международного конкурса.

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