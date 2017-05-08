В Киеве открылась фотовыставка украинских защитников "Четвертое поколение"

8 мая в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась фотовыставка "Четвертое поколение". Об этом сообщает 112.ua.

Участие в церемонии открытия фотовыставки принял президент Украины Петр Порошенко.

"Когда наши деды и прадеды в 44-м и в 45-м наступали на Берлин, они и не догадывались и в самых страшных снах не представляли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и будет хладнокровно убивать их внуков и правнуков. Эту выставку следует воспринимать как символ неразрывной связи разных поколений защитников Украины. Отечество сегодня защищают потомки воинов Красной армии, УПА. Они уважают своих дедов и прадедов. А те, будучи в небесных чертогах, наверное, гордятся современным поколением защитников Отечества", - отметил президент во время своего выступления.

Порошенко подчеркнул, что на портретах выставки - лица украинских воинов, современных защитников Украины, мужественных людей и патриотов.

"Четвертое поколение" - это дети независимой Украины, те, кому сейчас 20-30 лет. Это молодой цвет нашей украинской нации. Это люди, которые помнят своих мужественных предков и которые встали на защиту Украины от российской агрессии. Это поколение наших современных героев, которые ежедневно пишут страницы отечественной истории, пишут эту историю своей кровью, потом", - сказал президент.

Напомним, в Украине сегодня, 8 мая, отмечают День памяти и примирения. Впервые новая традиция чествования жертв Второй мировой войны была начата в 2015 году, и таким образом Украина присоединилась к общеевропейской традиции.