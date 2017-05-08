Президент анонсировал конкурс проектов Мемориала украинских героев

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне / Фото из открытых источников

Мемориал могут разместить на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Президент Петр Порошенко анонсировал всеукраинский конкурс проекта Мемориала украинских героев. Об этом он заявил на открытии фотовыставки "Четвертое поколение" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает РБК-Украина.

"Недавно ко мне обратились десятки общественных организаций ветеранов антитеррористической операции, которые представили свое видение Мемориального комплекса. По убеждению авторов обращения, Мемориал следует разместить в историческом месте ... В ближайшее время должен быть объявлен всеукраинский конкурс, который при вашем участии и определит, каким должно быть здание Мемориала и его наполнение экспонатами и артефактами", - сказал президент.

По мнению Порошенко, подходящим местом для размещения этого Мемориала будет территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.

"Можете считать, что соответствующее политическое решение уже принято", - заявил глава государства.

Напомним, 21 февраля 2017 года Верховная Рада одобрила передачу земли под мемориал Небесной сотни в центре Киева.