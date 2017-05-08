Президент анонсировал конкурс проектов Мемориала украинских героев

Президент Петр Порошенко анонсировал всеукраинский конкурс проекта Мемориала украинских героев. Об этом он заявил на открытии фотовыставки "Четвертое поколение" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает РБК-Украина.
"Недавно ко мне обратились десятки общественных организаций ветеранов антитеррористической операции, которые представили свое видение Мемориального комплекса. По убеждению авторов обращения, Мемориал следует разместить в историческом месте ... В ближайшее время должен быть объявлен всеукраинский конкурс, который при вашем участии и определит, каким должно быть здание Мемориала и его наполнение экспонатами и артефактами", - сказал президент.
По мнению Порошенко, подходящим местом для размещения этого Мемориала будет территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.
"Можете считать, что соответствующее политическое решение уже принято", - заявил глава государства.
Напомним, 21 февраля 2017 года Верховная Рада одобрила передачу земли под мемориал Небесной сотни в центре Киева.