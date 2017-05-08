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8-12 мая в Киеве - чрезвычайная пожарная опасность

8-12 мая в Киеве - чрезвычайная пожарная опасность
Фото из открытых источников

Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах

08.05.17 76
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С 8 по 12 мая в Киеве будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновение пожара", - говорится в сообщении.

В сообщении содержатся рекомендации действий в случае, если кто-либо окажется в очаге пожара, и первой помощи при ожогах. "Запомните: во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните по телефону 101 и вызовите пожарных", - подчеркивают в КГГА.

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