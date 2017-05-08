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В Совете ЕС рассмотрят выполнение временных торговых мер для Украины

В Совете ЕС рассмотрят выполнение временных торговых мер для Украины
Совет ЕС / Фото: pravdu.com.ua

Это необходимо для упрощения доступа  некоторых украинских товаров на рынок ЕС

08.05.17 125
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Совет Европейского Союза по иностранным делам 11 мая рассмотрит состояние выполнения временных торговых мер для Украины. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания. Об этом сообщает Европейская правда.

"Это законодательное предложение было представлено в сентябре 2016 года и направлено на улучшение доступа на рынок ЕС для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров, с учетом сложной экономической ситуации и усилий в экономических реформах, приложенных Украиной", - говорится в повестке дня.

Ранее сообщалось, что 11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства должны будут утвердить предоставление безвизового режима для Украины.

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