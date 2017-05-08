В КГГА рассказали, что сделают с Аркой дружбы народов после 15 мая

После 15 мая 2017 года с арки Дружбы народов в Киеве снимут все цветные элементы. Об этом сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передает Еспресо.TV.

"Сейчас она выглядит такой, какой она есть, и такой останется до 15 мая. После этого будут демонтированы все цветные части, и она останется мемориалом таким, как и была до того. Мы будем ждать новых предложений для того, чтобы сделать ее в национальных цветах или других ", - сказала она.

Напомним, 25 апреля арку Дружбы народов в Киеве начали превращать во временную арт-инсталляцию "Арка многообразия". Для этого конструкцию планировали оклеить разноцветной пленкой, за счет чего она должна была напоминать радугу. Такое оформление готовили специально к началу Евровидения в столице. После песенного конкурса арке обещали вернуть прежний вид.

27 апреля активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки Дружбы народов. Националисты считают, что новое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.