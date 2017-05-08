Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В КГГА рассказали, что сделают с Аркой дружбы народов после 15 мая

В КГГА рассказали, что сделают с Аркой дружбы народов после 15 мая

В КГГА рассказали, что сделают с Аркой дружбы народов после 15 мая
Фото из открытых источников

Горадминистрация открыта для предложений по дальнейшему оформлению монумента

08.05.17 1256
1000

После 15 мая 2017 года с арки Дружбы народов в Киеве снимут все цветные элементы. Об этом сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передает Еспресо.TV.

"Сейчас она выглядит такой, какой она есть, и такой останется до 15 мая. После этого будут демонтированы все цветные части, и она останется мемориалом таким, как и была до того. Мы будем ждать новых предложений для того, чтобы сделать ее в национальных цветах или других ", - сказала она. 

Напомним, 25 апреля арку Дружбы народов в Киеве начали превращать во временную арт-инсталляцию "Арка многообразия". Для этого конструкцию планировали оклеить разноцветной пленкой, за счет чего она должна была напоминать радугу. Такое оформление готовили специально к началу Евровидения в столице. После песенного конкурса арке обещали вернуть прежний вид.

27 апреля  активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки Дружбы народов. Националисты считают, что новое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
8-12 мая в Киеве - чрезвычайная пожарная опасностьПрезидент анонсировал конкурс проектов Мемориала украинских героевВ Киеве сегодня вечером запустят речной трамвай

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 8095
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 12178
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 10215
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4344
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 2863
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3058
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4009
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 2492
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 2697
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2361
  1. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 25617 / 28988
  2. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 8794 / 10215
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 7270 / 8713
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 3350 / 12178
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2420 / 63504
  6. Украинская полиция показала своего Большого брата 1805 / 2068
  7. В Украину идут грозовые дожди и сильный ветер, - ГСЧС 1582 / 1810
  8. NASA показало панорамное фото марсианских дюн 1491 / 1671
  9. Какой будет жизнь после гибели Солнца 1355 / 1591
  10. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1283 / 3058
  1. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 44 / 8713
  2. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 20 / 28988
  3. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 20 / 3058
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 19 / 12178
  5. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 14 / 10215
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 9 / 63504
  7. Не стоит торопить историю. Как в Украине примирить День примирения с Днём Победы 8 / 592
  8. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 6 / 2361
  9. СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва 5 / 782
  10. Захарченко уже обвинил Украину во взрывах перед его кортежем 5 / 830
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.