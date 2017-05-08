В Луганской области боевики незаконных вооруженных формирований из минометов обстреляли жилые дома города Попасная.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Отмечается, что под обстрел из минометов попали три улицы города. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления Нацполиции в Луганской области и местного отдела полиции.

"В течение суток 7 мая боевики из минометов обстреливали город Попасная и прилегающие территории. В результате обстрела повреждены окна в доме по ул. Грушевского. На ул. Первомайская в результате разрыва мины повреждены окна дома, хозяйственное здание, автомобиль и линия электропередачи. Также повреждены окна в здании технической конторы станции Попасная Донецкой железной дороги по улице Ватутина", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших среди мирных жителей не поступала.

Напомним, около тысячи погибших остаются неопознанными в Донбассе.