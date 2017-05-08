Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Одессе отменили Крестный ход на 9 мая

В Одессе отменили Крестный ход на 9 мая

В Одессе отменили Крестный ход на 9 мая
Иллюстративное фото

Это сделано из-за угрозы провокаций

08.05.17 270
0000

В Одессе из-за возможных провокаций отменили Крестный ход, который должен был пройти 9 мая.

Об этом сообщил председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк на своей странице в Facebook.

"Нас предупредили о возможных провокациях, а потому попросили не проводить крестный ход. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти по тем местам, где наши мужественные предки героически защищали родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее", - написал Мокряк.

По его словам, обязанность православной церкви - вспоминать тех, кто погиб на войне и возносить за них молитвы.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 9 мая во всех храмах епархии пройдут заупокойные богослужения о погибших воинах.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Вятрович по-прежнему хочет перенести выходной с 9 на 8 маяПорядок в День памяти и примирения будут охранять 16 тыс. правоохранителейСегодня Украина отмечает День памяти и примирения

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 8208
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 12301
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 10414
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4471
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 2919
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3117
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4031
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 2571
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 2795
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2432
  1. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 25690 / 29072
  2. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9151 / 10414
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 7495 / 8901
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 3464 / 12301
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2506 / 63593
  6. Украинская полиция показала своего Большого брата 1807 / 2070
  7. В Украину идут грозовые дожди и сильный ветер, - ГСЧС 1620 / 1846
  8. NASA показало панорамное фото марсианских дюн 1498 / 1675
  9. Какой будет жизнь после гибели Солнца 1385 / 1611
  10. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1332 / 3117
  1. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 44 / 8901
  2. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 21 / 3117
  3. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 20 / 29072
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 19 / 12301
  5. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 15 / 10414
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 9 / 63593
  7. Не стоит торопить историю. Как в Украине примирить День примирения с Днём Победы 8 / 652
  8. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 6 / 2432
  9. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 6 / 1751
  10. СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва 6 / 798
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.