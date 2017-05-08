На Хортице чуть не сгорела Запорожская Сечь

В понедельник, 8 мая на острове Хортица в Запорожье произошел пожар.
Огонь вспыхнул в историческом комплексе Запорожская Сечь.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву.
"Пожар произошел в 15:23, загорелся один из куреней выставочного комплекса. Благодаря слаженной работе сотрудников ГСЧС пожар вовремя был локализован", — сообщила представителей ГСЧС.
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В свою очередь руководитель Исторического комплекса Максим Остапенко отметил, что подразделения ГСЧС действительно сработали вовремя и предотвратили распространение огня на более значительную площадь.
Обстоятельства и причины пожара выясняются.
Напомним, в ночь на 7 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве горел корпус для несовершеннолетних, в котором якобы находятся VIP-камеры.