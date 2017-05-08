Пострадал мужчина, которого на "скорой" госпитализировали с осколочными ранениями

Взрыв произошел вчера вечером в одной из квартир на 6-м этаже по ул. Анны Ахматовой, 30 в Дарницком районе столицы.

В результате взрыва пострадал мужчина, которого на “скорой” госпитализировали с осколочными ранениями.

Об этом стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

По указанному адресу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники.

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На месте к полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что находилась в комнате, когда услышала взрыв. В коридоре на полу она увидела мужчину с многочисленными телесными повреждениями, после чего сразу же вызвала "скорую". Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

После тщательного обследования квартиры полицейские изъяли металлические фрагменты, внешне похожие на корпус гранаты "РГД-5, и направили на проведение экспертизы.

Напомним, Захарченко уже обвинил Украину во взрывах перед его кортежем.