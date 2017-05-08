Реакция полиции на георгиевские ленточки 9 мая будет жесткой

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут жестко реагировать на использование в ходе празднования Дня Победы 9 мая георгиевских ленточек.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

Он напомнил об официальном запрете на использование коммунистической символики, а также георгиевских лент во время празднования в стране Дня Победы. По его словам, если люди откажутся убрать эту символику, их задержат.

"Если, не дай Господь, появится какой-нибудь провокатор и в его руках что-нибудь появится, например - оружие, мы будем, конечно, действовать в соответствии с инструкцией. Будет нарушение закона, не будет соответствующей реакции на требования правоохранителей - лицом в асфальт, в наручники и в камеру", - добавил Шкиряк.

Напомним, в Одессе отменили Крестный ход на 9 мая.