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Реакция полиции на георгиевские ленточки 9 мая будет жесткой

Реакция полиции на георгиевские ленточки 9 мая будет жесткой
Зорян Шкиряк / Фото: РИА Новости

Шкиряк напомнил об официальном запрете на использование коммунистической символики

08.05.17 2024
2000

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут жестко реагировать на использование в ходе празднования Дня Победы 9 мая георгиевских ленточек.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV". 

Он напомнил об официальном запрете на использование коммунистической символики, а также георгиевских лент во время празднования в стране Дня Победы. По его словам, если люди откажутся убрать эту символику, их задержат. 

"Если, не дай Господь, появится какой-нибудь провокатор и в его руках что-нибудь появится, например - оружие, мы будем, конечно, действовать в соответствии с инструкцией. Будет нарушение закона, не будет соответствующей реакции на требования правоохранителей - лицом в асфальт, в наручники и в камеру", - добавил Шкиряк.

Напомним, в Одессе отменили Крестный ход на 9 мая.

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