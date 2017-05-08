Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Лидеры обоих государств обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая. Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля", - говорится в сообщении.

Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников. Меркель проинформировала Порошенко об итогах своих переговоров в России 2 мая.

Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в "нормандском" формате, в частности с участием новоизбранного президента Франции. Они также обсудили дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне.

Напомним, партия Меркель победила на местных выборах на севере Германии.