В Одессе задержали местного патронного барона

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, оперативники спецслужбы задержали мужчину во время отправления заказчику боевых патронов в отделении одного из операторов почтовой связи. Сотрудники СБУ изъяли более 150 патронов к пистолету Макарова, 100 патронов к пистолету "Люгер", около 50 патронов к "ТТ" и 100 патронов к травматическому оружию.

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В ходе обысков по месту жительства подпольного оружейника правоохранители изъяли большое количество деталей для изготовления боевых патронов и оружия, а также специальное оборудование.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса. На данный момент продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, СБУ задержала торговцев оружием в Николаеве.