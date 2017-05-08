Памятные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения в 2017 году прошли по всей Украине.
В Киеве 8 мая состоялось открытие фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Памятные мероприятия прошли во Львове, Ивано-Франковске, Днепре, Одессе, Харькове и других городах.
А вот в Кривом Роге решили не слишком отходить от советских традиций празднования Дня Победы, устроив небольшой парад военной техники.
Напомним, реакция полиции на георгиевские ленточки 9 мая будет жесткой.