В зоне АТО погиб украинский военный

В зоне АТО с начала суток один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщается в пресс-центре штаба АТО на Facebook.

Боевики на донецком направлении обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов позиции ВСУ под Верхнеторецким и Каменкой.

На приморском (мариупольском) направлении из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия боевики накрывали позиции под Павлополем, а из 82-мм минометов, БМП, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - под Водяным.

На луганском направлении из 122-мм артиллерийских систем боевики обстреливали опорные пункты у Новозвановки, из 82-мм минометов – у Троицкого, 120-мм минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям у Желтого.

Напомним, боевики из минометов обстреляли Попасную.