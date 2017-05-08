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Главная » Страна » 10 мая в Киеве покажут "Убийство Павла"
Убийство Павла Шеремета

10 мая в Киеве покажут "Убийство Павла"

10 мая в Киеве покажут "Убийство Павла"

Специальный показ фильма-расследования об убийстве Шеремета пройдет в Mediahub

08.05.17 84
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В среду, 10 мая в Киеве состоится специальный показ фильма-расследования команды журналистов "Убийство Павла" - об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на Facebook-странице сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Мероприятие организуют в Mediahub (Киев, улица Суворова 4/6 вход со двора). 

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле (в момент взрыва ее в машине не было). Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля. Извлеченный очевидцами из салона автомобиля, Павел Шеремет оставался жив в течение нескольких минут и скончался в скорой.

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