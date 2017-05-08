10 мая в Киеве покажут "Убийство Павла"

В среду, 10 мая в Киеве состоится специальный показ фильма-расследования команды журналистов "Убийство Павла" - об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на Facebook-странице сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Мероприятие организуют в Mediahub (Киев, улица Суворова 4/6 вход со двора).

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле (в момент взрыва ее в машине не было). Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля. Извлеченный очевидцами из салона автомобиля, Павел Шеремет оставался жив в течение нескольких минут и скончался в скорой.