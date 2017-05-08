Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС

Это последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе

В четверг, 11 мая 2017 министры по вопросам сельского хозяйства и рыболовства стран-членов ЕС планируют утвердить предоставление безвизового режима с Украиной.

Об этом в понедельник, 8 мая со ссылкой на собственные источники написал в Twitter-микроблоге журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству утвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая примерно в 10 утра. Это последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отметим,что после утверждения безвиза министрами, должно состоятся подписание и публикация этого решения в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что безвизовый режим с Украиной фактически вступит в силу через 20 дней с момента опубликования – ориентировочно 11 июня 2017 года.