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Главная » Страна » Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС

Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС

Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС
Иллюстративное фото

Это последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе

08.05.17 625
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В четверг, 11 мая 2017 министры по вопросам сельского хозяйства и рыболовства стран-членов ЕС планируют утвердить предоставление безвизового режима с Украиной.

Об этом в понедельник, 8 мая со ссылкой на собственные источники написал в Twitter-микроблоге журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству утвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая примерно в 10 утра. Это последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отметим,что после утверждения безвиза министрами, должно состоятся подписание и публикация этого решения в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что безвизовый режим с Украиной фактически вступит в силу через 20 дней с момента опубликования – ориентировочно 11 июня 2017 года.

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