АТО: Один наш боец погиб, девять - ранены

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции напряженная. Российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг 50 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять украинских защитников получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

На донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг бил по позициям сил АТО вблизи Каменки. Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского и Троицкого, а по защитникам Луганского бил из гранатометов различных систем. Из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов враг обстреливал позиции сил АТО в Верхнеторецком. По опорным пунктам вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям неподалеку населенных пунктов Зайцево и Пески враг применял 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Новгородского.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции рядом с Павлополем. Артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие противник применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов противник бил по нашим позициям неподалеку Марьинки. Из стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты неподалеку Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

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На луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам ВСУ вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам под Троицким. Из противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям ВСУ рядом с населенным пунктом Желтое. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие противник применял по защитникам Станицы Луганской и Валуйского, а из стрелкового оружия обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Донца.