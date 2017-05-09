На Криворожстали произошел обвал перекрытия, погиб человек

На месте происшествия на момент обвала находились четыре человека

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на горно-металлургическом комбинате ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") произошел обвал перекрытия, следствием чего стала гибель по меньшей мере одного человека. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

в 17:18 8 мая 2017 года на территории ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" Обвал конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200х4х25 м) шихтового отделения на площади около 500 кв.м произошел в 17:18 8 мая 2017 года на территории ПАО "Арселормиттал Кривой Рог".

По данным спасателей, в 18:08 подразделениями ГСЧС из-под завала было извлечено тело одного погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обвала находились 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание).

Указано, что к аварийно-спасательным работам привлекались 8 единиц техники и 37 человек, в том числе от ГСЧС 6 единиц техники и 27 спасателей.