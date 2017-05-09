В Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а Европейский Союз сегодня празднует День Европы.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен как государственный праздник в результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации, напоминает Укринформ.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание отмечания Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого; одинаковое почтение памяти каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивание солидарности и боевого братства всех Объединенных наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов (евреев, украинцев и пр.); перенесение акцента с истории военных действий на истории конкретных людей, а следовательно отказ от празднования в пользу чествования. Лозунгом памятных дней 8-9 мая является - "1939 - 1945. Помним. Побеждаем".

Необходимо отметить, что во время Второй мировой войны в Украине погибло, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения около 5 млн. Около 2,2 миллионов было вывезено на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов лишилось дома. В полные руины были превращены свыше 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

Сегодня же ЕС празднует День Европы, или "День декларации Шумана" - ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского Союза.

Праздник установлен согласно решениям, принятым лидерами стран-членов Европейского Союза на встрече в Милане в 1985 году. 9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с докладом, в котором выразил план объединения угольной и металлургической промышленности западноевропейских стран (так называемый план Шумана), который и заложил фундамент дальнейшего объединения стран континента в Европейский Союз. То есть 9 мая можно считать Днем рождения Европейского Союза.

День Европы, вместе с единственной валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы. Кроме того, Совет Европы празднует одноименный праздник 5 мая - в этот день в 1949 году был собственно и основан СЕ.

В Украине День Европы отмечается в третью субботу мая, как день общих ценностей, общей истории всех наций континента. Примечательно, что Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы.