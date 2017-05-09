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В центре Киева изменены маршруты общественного транспорта

В центре Киева изменены маршруты общественного транспорта
Фото: kievvlast.com.ua

9 мая автобусы и троллейбус будут объезжать перекрытые улицы

09.05.17 105
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В связи с проведением мероприятий к 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне в центральной части Киева внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В случае закрытия движения транспорта работниками Национальной полиции по улицам Мазепы и Лаврской, на время закрытия будут внесены оперативные изменения в трассы движения автобусных маршрутов общего пользования №№ 24, 55, 62 и троллейбусного маршрута № 38, исключив их заезд на вышеупомянутые улицы.

Кроме того, в столице 9 мая вводятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов в связи с торжествами по поводу 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, 9 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение транспортных средств в обеих направлениях и пешеходов на улице Грушевского (от переулка Крепостного к площади Арсенальной), улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Лаврской, площади Славы, улице Мазепы, аллеи Героев Крут, переулка Запечерного, улице Омеляновича-Павленко (от площади Славы к улице Левандовской), переулка Бутишева (от площади Славы к улице Левандовской), переулка Лаврский, улице Цитадельной (от улиц Лейпцигской к Лаврской).

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