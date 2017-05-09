В Киеве активисты из офиса ОУН Коханивского на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Поступило сообщение врачей о том, что работник полиции получил телесные повреждения, когда активисты ОУН бросили дымовую шашку.

Также из офиса ОУН начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" - картофель и палки.