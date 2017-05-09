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Главная » Страна » Видео Из офиса ОУН в Киеве бросают яйца, дымовые шашки и шарики с краской

Видео Из офиса ОУН в Киеве бросают яйца, дымовые шашки и шарики с краской

<span class="label red">Видео</span> Из офиса ОУН в Киеве бросают яйца, дымовые шашки и шарики с краской
Из офиса ОУН начали бросать дымовые шашки / Фото: npu.gov.ua

Травмирован полицейский

09.05.17 854
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В Киеве активисты из офиса ОУН Коханивского на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Поступило сообщение врачей о том, что работник полиции получил телесные повреждения, когда активисты ОУН бросили дымовую шашку.

Также из офиса ОУН начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" - картофель и палки.

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