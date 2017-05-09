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Главная » Страна » Кремль пытается использовать победу над нацизмом для удовлетворения имперских нужд, - Порошенко

Кремль пытается использовать победу над нацизмом для удовлетворения имперских нужд, - Порошенко

Кремль пытается использовать победу над нацизмом для удовлетворения имперских нужд, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Москва все еще стремится командовать Украиной "как четырьмя украинскими фронтами"

09.05.17 44
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Кремль пытается использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения своих реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Об этом сегодня, 9 мая, во время принятия военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Мы, украинцы, являемся полноправными участниками победы над нацизмом. Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию. Конечно, война имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали все вместе. Но при этом война имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас, безусловно, - главное. Мы категорически отвергаем попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Вторая мировая война закончилась семьдесят два года назад, а Кремль все еще стремится командовать Украиной будто четырьмя украинскими фронтами сороковых годов прошлого века", - заявил глава государства.

Порошенко также поблагодарил украинских военнослужащих за мужество в защите страны от российской агрессии.

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