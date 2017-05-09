В мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около трех тысяч человек

Сегодня, 9 мая, в Запорожье во время мероприятий, приуроченных ко Дню победы, произошли столкновения между двумя группами людей, у одной из которых была советская символика. Другая группа возмутилась и предложила снять символику, однако произошел конфликт. Об этом сообщает 112.ua.

В полиции рассказали, что на данный момент советская символика не зафиксирована. Митинги продолжаются, но ситуация спокойная.

"Сегодня в акции приняли участие около трех тысяч человек. Пока ситуация контролируемая. 815 сотрудников полиции охраняют правопорядок, из них свыше 290 Национальной гвардии, и более 200 общественных формирований. Задержанных мы нет. Митинги продолжаются, ситуация спокойная", - сказала пресс-секретарь ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик.

В сети появились видеозаписи столкновений. Судя по видео, во время митинга один из участников сорвал красные знамена и убежал во дворы. Догнать его не удалось. После этого другой участник стычек прочел стих о том, что необходимо возобновить советскую власть. Между митингующими возникла перепалка. Вскоре на место происшествия прибыла полиция.