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Фото / Видео В Одессе произошло несколько стычек между проукраинскими активистами и "куликовцами"

<span class="label red">Фото / Видео</span> В Одессе произошло несколько стычек между проукраинскими активистами и "куликовцами"
Беспорядки в Одессе / Фото: dumskaya.net

Участники акции на Куликовом поле принесли флаг с изображением горящего 2 мая 2014 года Дома профсоюзов

09.05.17 628
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В Одессе на Аллее Славы произошло еще несколько стычек между украинскими активистами и участниками акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает УНИАН.

Ряд конфликтов произошел на расположенной в парке им. Тараса Шевченко Аллее Славы, где возлагают цветы к монументу Неизвестному матросу по случаю 72-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, конфликт произошел между шедшими в колоне "Бессмертного полка" так называемыми "куликовцами" и представителями украинских патриотических организаций.

Участники акции на Куликовом поле принесли флаг с изображением горящего 2 мая 2014 года Дома профсоюзов. Патриоты вырвали полотнище, в конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов. Началась толкотня.

Также украинские патриоты фиксируют наличие запрещенной символики (георгиевские ленты, советская символика и пр.), что также приводит к конфликтам. Указанные ленты активисты, в случае необходимости, снимают с букетов, которые кладутся к подножию монумента.

Кроме того, участники акции "Бессметный полк" напали на журналистов, ведущих съемку, и попытались выбить у них из рук видеокамеру.

Возле монумента через звукоусиливающую аппаратуру звучат советские песни, в частности, "День победы". Патриоты периодически скандируют: "Бандера, Шухевич - герои Украины!", оппоненты выкрикивают свои речевки.

Как отметили в пресс-службе ГУ НП в области, во время мероприятий, которые проходят на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе, возникла стычка между группой граждан с различными политическими взглядами.

"Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщина и 16-летний молодой человек", - отметили в главном управлении, добавив, что в полицию доставлены еще два человека за использование запрещенной символики.

Советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк сказал, что благодарен активистам и патриотам Одессы, которые помогают полицейским.

"У нас, конечно, жесть, но вы, ребята, молодцы", - подчеркнул Форостяк.

Ранее сообщалось, что в Одессе сегодня, 9 мая, правоохранители установили заграждения у входа на Аллею Славы, где у монумента Неизвестному матросу в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко традиционно проходят мероприятия по случаю Дня Победы.

На Аллее Славы уже были задержаны 2 человека за надпись "СССР" на одежде и распространение запрещенной полиграфической продукции. Здесь же участники акции "Бессмертный полк" напали на активиста, поднявшего портрет известного украинского националиста Романа Шухевича.

Беспорядки в Одессе

Фото: dumskaya.net

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