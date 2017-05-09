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Видео Драка в Днипре: пострадали 14 человек

<span class="label red">Видео</span> Драка в Днипре: пострадали 14 человек
Столкновения в Днипре / Фото: Днипроград

Задержано 15 человек

09.05.17 699
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В Днипре в акциях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Вследствие указанных событий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка во время мероприятия. 4 лицам медработники оказали помощь на месте происшествия, 4 пострадавших обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражения, которые были полученные в результате распыления слезоточивого газа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отделения полиции были доставлены 15 человек.

"В пунктах предварительного осмотра, которые дислоцированные в месте проведения возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета - 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юноша, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств", - сообщает полиция.

По данным издания Днипроград, после официальных мероприятий у Монумента Славы на аллее проспекта Яворницкого произошло "настоящее массовое побоище", в результате которого пострадали и ветераны войны.

"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили  немногочисленные, но решительные правдивые ветераны - участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красное тряпье", - пишет издание.

Один из защитников отчизны призвал прекратить "политический пиар" в такой день – и его ударили дубинкой по лицу.

Полиция, чтобы не допустить столкновений, оттеснила ветеранов, среди которых минимум 11 человек получили травмы, двух забрала "скорая", у одного – критическая черепно-мозговая травма, отмечает издание.

Свидетели отмечают, что стычку с военными АТО начали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

По словам свидетелей, полицейские использовали слезоточивый газ и дубинки, а также вырывали у людей телефоны и били камеры, когда их пытались снять. В результате "социалисты" таки сложили партийную символику и прошли возлагать цветы.

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