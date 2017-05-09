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Ситуация в Донбассе

У Луганского погиб украинский военный

У Луганского погиб украинский военный
Фото: 112.ua

Боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, минометов и танка

09.05.17 142
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Украинский военнослужащий погиб 9 мая в результате обстрелов боевиками из стрелкового оружия позиций неподалеку Луганского на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"9 мая в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку от Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений. По позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Всего с начала суток на разных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка.

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