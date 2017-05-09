В Украине ожидаются заморозки

Настолько холодно будет ночью на западе страны

10 мая в Украине практически без осадков, местами ожидаются заморозки.

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +19°, прогнозирует Укргидрометцентр.

На западе Украины в среду без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +13°.

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В северных областях облачно с прояснениями, температура до +12°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. В этот день во всех регионах Руси начиналась пахота.