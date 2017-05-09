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Фото Во Львове День победы над нацизмом отметили без инцидентов

<span class="label red">Фото</span> Во Львове День победы над нацизмом отметили без инцидентов
9 мая во Львове / Фото: УНИАН

На Холме Славы зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились

09.05.17 407
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Во Львове 9 мая прошли мероприятия в местах захоронений воинов, погибших во время Второй мировой войны.

С 10.00 на Марсово поле, где похоронены военные, погибшие при освобождении Львова, прибыли священники Русской православной церкви и около 50 представителей Львовской городской организации ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает УНИАН.

После панихиды по павшим в борьбе с нацизмом они возложили цветы и двумя автобусами отправились к Холму Славы на улице Пасечной - к местам захоронений павших за освобождение Львова, где также ранее была могила героя Советского Союза Николая Кузнецова.

На Холме Славы сегодня зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились.

На территории солдатских захоронений ветеранов ожидали около 50 представителей организации "Автономное сопротивление" и политической партии ВО "Свобода". По их словам, они прибыли на место захоронений воинов, где в предыдущие годы традиционно представители Компартии, Соцпартии и ветеранских организаций проводили митинги и разворачивали коммунистическую символику.

Они добавили, что находились здесь, чтобы не допустить провокаций и развертывания красных флагов.

Однако ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала "Холм Славы".

В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину скрыть ленту, чтобы избежать инцидентов и провокаций, после чего женщина спрятала ленту.

По периметру, где проходило возложение цветов, несли службу около 300 правоохранителей.

Всего сегодня во Львове, по данным ГУ Нацполиции области, в охране общественного порядка задействовано около 700 сотрудников полиции.

Сейчас все мероприятия завершены, инцидентов и нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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