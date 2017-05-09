Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.

Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток, по состоянию на 18:00, враг 32 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.

В результате вражеских обстрелов с начала суток один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции возле Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки.

Гранатометы различных систем противник применял по защитникам Каменки, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево.

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На Приморском направлении из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы враг применял по защитникам Павлополя, а из минометов калибра 120-мм бил по защитникам Широкино и Лебединского. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты под Чермалыком. А вблизи Старогнатовки провоцировал наших воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гранитного и Гнутово.

На Луганском направлении из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. Противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы враг применял по опорным пунктам неподалеку Крымского. Из автоматических гранатометов противник обстреливал защитников Валуйского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.