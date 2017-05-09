"Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая

"Рашизм не пройдет!", "Бандер не пустим!", "Украина и Россия – едины!", "Новороссия – соси!" и другие зарисовки с акции "бессмертного полка" в Киеве

Площадь возле метро "Арсенальная", 9.50 утра. Много людей с советской атрибутикой и портретами участников Второй Мировой, которые собрались на акцию "Бессмертный полк". Здесь же торгуют цветами и символическими "красными маками", чуть дальше – продают шаурму. Площадь перекрыта с обеих сторон, много полицейских, у двух из них – нашивки "антиконфликтная группа". Ближе к выходу на улицу Мазепы в сторону Парка Славы они полуокружили небольшую группу активистов, представившихся "симпатиками ОУН Коханивского". Последние держат красно-черный флаг и плакаты с напоминаниями о преступлениях советской власти: расстрелы в львовской тюрьме на Лонцкого, массовые предвоенные расстрелы в Виннице и т.д.

Полиция отделяет их от участников "Бессмертного полка", с которыми те постоянно переругиваются.

– Та они все зазомбированные, что с ними говорить!.. – кричит в сторону активистов пожилой мужчина и тянет своих спутников ближе к проходу через рамки металлоискателей.

Вспоминают и о нынешней войне в Донбассе.

- Я сама из Донецка, пришлось уехать, что мне паспорт показать? – обращается к оппонентам "оуновка".

- Ты покажи, покажи!..

Женщина лезет в сумку.

*********

Контроль на рамке не особенно тщательный, полиция не осматривает все карманы сумок, тем не менее, собирается небольшая очередь. С другой стороны пара сотен человек уже выстроилась в колонну.

Одна из тем для разговоров – почему не разрешили пройти по самому центру Киева.

- На Крещатик не пустили нас, гомиков пускают, а нас нет… –возмущается участник акции.

Один из координаторов в военной форме и с орденами пытается выяснить у полицейского, почему им не разрешают пройти дальше по улице.

– Да вы поймите, нельзя дальше проходить, там активисты засели, как только вы подойдете, они начнут бросаться в вас всем подряд, – устало объясняет тот.

Выслушав объяснение, координатор обращается к толпе через мегафон с указаниями: "Не пускать подозрительных людей к себе в колонну, на провокации не реагировать".

–Бандер не пустим! – отвечают в колонне.

*********

Дальше по улице Мазепы в сторону Парка Славы полиция с самого утра заблокировала других активистов ОУН прямо в их офисе. Они вывесили баннер "Воля или смерть" и через открытое окно на всю громкость включили патриотическую музыку. Ближе к началу движения колонны поставили песню известной украинской группы "Кому вниз" –Nachtigall. Это не понравилось двум участницам акции и они пошли жаловаться полицейским.

*********

Колонна начинает движение, с высоты своего второго этажа ОУНовцы начинают бросать дымовые шашки, шары с краской и картошкой. Кричат "Комуняку на гіляку!", в ответ слышат "Фашизм не пройдет!". Одновременно полиция начинает штурм их офиса с тыла.

Глазомер подводит правых, иногда снаряды попадают по немногочисленным побратимам, которые не попались в ловушку и собрались снизу, под офисом. Обстрел заканчивается через пару минут, когда колонна проходит дальше, полиция берет сектор в кольцо.

Здесь же происходит первая стычка – у одного из участников марша попытались забрать георгиевскую ленту, полиция задерживает проукраискного активиста.



























– Почему вы ничего не делаете? Там у людей георгиевские ленты! – обращается активистка к полицейским.

– Нет, мы всегда реагируем, – отвечает "старший".

– Ничего вы не реагируете, я обращалась и ноль реакции! Давайте я вам покажу.

Полицейский по рации вызывает подкрепление из четырех человек и направляет их с активисткой, сам проводит инструктаж нескольким подчиненным:

– Видишь георгиевскую ленту – подходишь, говоришь, что так и так, нельзя.

– Та что я буду деду 90-летнему объяснять?!

– Так, ты мне тут не умничай, ты слушай, что надо делать. Если жестко сопротивляется – задерживай и отводи в автозак (в оригинале ряд слов был заменен нецензурными выражениями. – Фокус).

*********

–Так, пошли уже, ты им ничего не докажешь, – женщина средних лет тянет за руку старшую, которая вступила в перепалку с активисткой с сине-желтым флагом.

Разговоры на повышенных тонах происходят постоянно, но до потасовок не доходит.

В колонне кричат "Фашизм не пройдет!", "Слава советскому народу!" и "Украина и Россия – едины!", подкрепляя это всеобщим "ура".

*********

Подножие обелиска над могилой Неизвестного солдата в Парке Славы заняли немногочисленные националисты, развернувшие красно-черный флаг. С участниками "Бессмертного полка", которые по очереди подходят возлагать цветы к вечному огню, постоянно ругаются. Напряжение постепенно растет, в правых начинают бросать гвоздики, кто-то попытался отобрать у них флаг, что приводит к очередной потасовке. Полиция пытается разделять две стороны, но толпа постепенно перемешивается. На "Фашизм не пройдет!" отвечают "Рашизм не пройдет!", лозунг "Бандера и Шухевич – герои Украины" вызывает особо бурную реакцию.

*********

Стычки происходят постоянно, главное задание – сорвать символику оппонента. Полиция реагирует быстро, задерживает и уводит особо активных через боковую аллею. Сразу понять, кого именно взяли на этот раз, довольно сложно.

– А, это сейчас "ватника" пакуют, пацаны, спокойно, – говорит националист своим, уже бросившимся на выручку очередного задержанного.

*********

Пожилая активистка допытывается у активиста "Свободы", чем тот занимается.

– На заводе "Большевик" работаю, оператор трехтонного молота, – отвечает тот.

– А? На заводе "Большевик"? А кем?

– Начальник цеха.

– Какого цеха?

– Пятого, седьмого и двенадцатого. Все, идите отсюда.



























Понемногу всё успокаивается, конфликты уже только на словах. Главные темы для спора – кто, зачем и против чего воевал во Второй Мировой, кто виноват в войне в Донбассе и чей Крым.

– Эх, ну зачем вы у людей праздник забираете, у стареньких, семьдесят лет праздновали?! – обращается пожилая женщина к молодому националисту.

– Не 70 лет. Только в 1965-м стал праздником.

– Ничего вы не знаете.

*********

После перерыва несколько молодых парней скандируют "Слава Киевской Руси, Новороссия – соси!".

– Эй, никаких "новороссий", никаких "соси"! – останавливает их соратница.

После небольшой паузы скандируют "Слава воинам АТО!"

– А вот это правильно, хлопцы, – комментирует пожилой мужчина. Парни удивленно оборачиваются.

*********

Одна участница "Бессмертного полка" старшего возраста фотографирует свою спутницу на смартфон на фоне Днепра.

- Ой, а теперь на фоне фашистов меня еще сфотографируй, – просит последняя дружелюбным тоном.

- Вот этих? – подруга показывает на националистов под обелиском. – А давай.

Обе довольно улыбаются.

Фото: Милан Лелич