За право выйти в финал борются 18 исполнителей

В Киеве стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

За право пройти в финал конкурса 9 мая будут бороться 18 исполнителей, однако выйти на главную сцену "Евровидения" 13 мая смогут только 10 из них.

По прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего – Албания, Черногория и Чехия.

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В конце первого полуфинала ведущие "Евровидения" Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят результаты зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц.

Во время первого полуфинала Украина голосовать не сможет. Украинцы смогут отдать голос во втором полуфинале и финале "Евровидения".

Оценки страны будет представлять Злата Огневич.

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится в четверг, 11 мая.

За 10 путевок в финал здесь будут бороться 19 участников.

Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса, а также Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Представитель от Украины - рок-группа O. Torvald - выступит сразу в финале. Музыканты выйдут на сцену МВЦ под 22 номером.