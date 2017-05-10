За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. Один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции рядом с Верхнеторецким. Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки. По защитникам Троицкого и Новгородского – бил из минометов 82 мм калибра, а гранатометы различных систем применял в районе Каменки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Зайцево. Защитников Мироновского и Луганского обстреливал из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов враг накрывал огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинки бил из 82 мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял под Чермалыком и Гнутово, а автоматические гранатометы – вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты наших войск неподалеку Гранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям украинских воинов вблизи Новотошковки. 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем незаконные вооруженные формирования применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского. Защитников Новоалександровки обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новозвановки били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону наших позиций вблизи Валуйского, а из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.