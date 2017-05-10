В Южной Корее появился новый президент

Мун Чжэ Ин, избранный новым президентом Южной Кореи, официально вступил в должность в среду, 10 мая, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В ходе состоявшихся досрочных президентских выборов он набрал более 41% голосов избирателей. За него проголосовали почти 13,5 млн человек.

В среду Мун Чжэ Ин уже в должности президента посетил вместе с супругой мемориальное кладбище в столице.

На церемонии инаугурации в парламенте Мун Чжэ Ин заявил, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян, "если для этого будут условия".

Ранее парламент и Конституционный суд проголосовали за импичмент президента Пак Кын Хе. Причиной стали публикации в СМИ, согласно которым она вмешивалась в деятельность крупных компаний страны. Также Пак Кын Хе обвиняли в том, что она позволила близкой подруге принимать важные государственные решения.