Amnesty International раскритиковала задержания 9 мая за советскую символику

В организации считают, что такие действия ограничивают свободу слова и собраний в Украине

Правозащитная организация Amnesty International в Украине осуждает задержания демонстрантов 9 мая за использование советской символики. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

В организации заявили, что запрет символики, связанной с Коммунистической партией и советским прошлым является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.

"Задержания мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украины от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но наоборот сближают с ними нас и нашу страну", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.

Также в организации заявили, что все задержанные демонстранты должны быть освобождены.

"Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций", - отметили в Amnesty International.

Напомним, 9 мая в Одессе, Днипре и других городах Украины в ходе массовых мероприятий ко Дню Победы в участки полиции были доставлены около 80 человек. Некоторых из них задержали на ношение советской символики.