Луценко: В Днипре задержали восемь "титушек" за нападение на ветеранов АТО

В Днипре задержали восемь "титушек" за нападение на ветеранов АТО 9 мая. Их привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщит генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Вчера 8 идентифицированных "титушек", которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности", - написал генпрокурор.

Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования"титушек".

"Также проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать", - уверяет Луценко.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.

Драку с военными АТО начали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.