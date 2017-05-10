Ельченко: Россия намеренно создает "контролируемую нестабильность" в постсоветских странах

Ни один из конфликтов на территории бывшего СССР не был урегулирован

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко 9 мая во время выступления в Совбезе ООН заявил, что Россия окружила соседние с ней постсоветские страны "поясом нестабильности", для того чтобы держать их в орбите Москвы. Об этом сообщает Центр Новостей ООН.

Посол считает, что ООН и ЕС не должны уклоняться от активного участия в урегулировании европейских конфликтов.

"Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру", - сказал Ельченко.

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Конфликт в Югославии, по мнению нашего дипломата, удалось урегулировать благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования.

По его мнению, на территории бывшего Советского Союза ситуация иная: с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ".

"Россия успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС",- подчеркнул Ельченко.

Вместе с тем посол заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить. Он призвал ЕС и ООН проявить более активный подход к их урегулированию.

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Представитель России Петр Ильичев традиционно возразил против такого предложения. Он полагает, что подключение "других игроков" к мирному урегулированию в Донбассе, в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".