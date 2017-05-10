Аваков уволил руководство днипровской полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепропетровской области и города Днипро. Об этом министр сообщил в Facebook.

"Утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - написал Аваков.

Он уточнил, что назначено служебное расследование действий полицейских во время столкновений в Днипре 9 мая.

"В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем", - сообщил Аваков.

Он пообещал публично обнародовать результаты расследований.

"Надеюсь этот урок полицией Днипра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - добавил министр Аваков.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.

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