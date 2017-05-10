У Гонтаревой сегодня последний рабочий день в Нацбанке

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия. Об этом Гонтарева сообщила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я всем объявила, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, он будет выполнять эти обязанности до назначения нового главы", – сказала Гонтарева.

Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала 6 апреля президенту в соответствии с законом о Нацбанке.

"А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", – напомнила Гонтарева.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение руководителем Национального банка председателя правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.