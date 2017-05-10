Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации

Мэр Днипра Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций… На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - рассказал Филатов.

Также он предложил выделить бюджетные средства участникам АТО и заявил, что в городе сложилась "ненормальная ситуация в полиции".

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"Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия… Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать", — добавил Филатов.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.

Драку с военными АТО начали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.