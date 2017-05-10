Коллегиальный орган будет состоять из 15 человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Коллегиальный орган будет состоять из 15 человек, которые пройдут в Совет по конкурсу. Последний будет проводиться на основе онлайн-голосования украинцев.

Кандидатуры подаются общественными объединениями антикоррупционной деятельности, причем одно общественное объединение может рекомендовать для участия в конкурсе не более трех человек.

Резюме принимаются с 10 мая по 19 мая. Голосование состоится в последний день мая с 09:00 до 21:00, а его результаты опубликуют на сайте бюро 6 июня.