Центризбирком: Артеменко - все еще народный депутат Украины

Народный депутат Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома Андрей Магера в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Согласно статьи 81 основного закона Украины прекращение гражданства Украины одновременно фактически не приводит к прекращению досрочного полномочия народного депутата. В связи с этим ВР еще должна проголосовать, принять постановление не менее, чем 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены", - заявил Магера.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко 29 апреля своим указом приостановил действие украинского гражданства для народного депутата Андрея Артеменко

19 февраля издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Андрей Артеменко передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена.