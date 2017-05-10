Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Центризбирком: Артеменко - все еще народный депутат Украины

Центризбирком: Артеменко - все еще народный депутат Украины

Центризбирком: Артеменко - все еще народный депутат Украины
Андрей Артеменко / Фото: sps.org.ua

Прекращение гражданства не приводит к автоматическому лишению депутатского мандата

10.05.17 100
1000

Народный депутат Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома Андрей Магера в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Согласно статьи 81 основного закона Украины прекращение гражданства Украины одновременно фактически не приводит к прекращению досрочного полномочия народного депутата. В связи с этим ВР еще должна проголосовать, принять постановление не менее, чем 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены", - заявил Магера.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 29 апреля своим указом приостановил действие украинского гражданства для народного депутата Андрея Артеменко

19 февраля издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Андрей Артеменко передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена.

 

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ляшко потребовал от Артеменко сдать депутатский мандат за предложение отдать Крым россиянам в арендуВ 206 округе в Чернигове на довыборах в Раду победил Микитась, – ЦИКРычкова победила на довыборах в Раду в Днипре

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 8787
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 13360
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11331
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5033
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3226
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3586
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4188
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3022
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3173
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2875
  1. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 3162 / 3674
  2. В Украине ожидаются заморозки 2139 / 2485
  3. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 1988 / 2498
  4. Навальному прооперировали правый глаз после атаки зеленкой 1829 / 2327
  5. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 1506 / 1803
  6. Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца 1119 / 2785
  7. Киевлянин создал очень полезного бота 969 / 1378
  8. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 923 / 2191
  9. Из офиса ОУН в Киеве бросают яйца, дымовые шашки и шарики с краской 906 / 1041
  10. Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС 851 / 1893
  1. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 22 / 1203
  2. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 15 / 3674
  3. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 10 / 3226
  4. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 9 / 2498
  5. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 1682
  6. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 7 / 1803
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 64627
  8. Когда не хватает времени. 24 трюка для тех, кто хочет всё успеть 5 / 427
  9. Киевлянин создал очень полезного бота 5 / 1378
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.