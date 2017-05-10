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Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин

Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Глава МИД подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность

10.05.17 12
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, передает ТСН.

Климкин отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии Москвы против Украины, с ним также обсуждали различные варианты решения ситуации.

Министр добавил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

Климкин будет оставаться в Вашингтоне вечера 10 мая, когда Рекс Тиллерсон встретится с российским министром Сергеем Лавровым относительно Украины и Сирии.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 10 мая примет в Вашингтоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, среди главных тем на повестке дня - украинский вопрос.

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