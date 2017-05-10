Путин запретил митинговать без разрешения во время Чемпионата мира по футболу в России

Болельщики будут обязаны становиться на учет в течение трех дней

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет Эспрессо.

Все митинги, походы, демонстрации и другие виды акций, не связанные со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определит местная власть по согласованию с ФСБ.

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Таким образом, ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые в соответствии с российским законом возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.

В городах, которые примут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. Болельщики должны будут становиться на учет в течение трех дней (обычно - 90 дней).

Напомним, мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.