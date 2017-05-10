Назначен и.о. главы полиции Днепропетровской области

Исполнять обязанности главы полиции Днепропетровской области по вопросам охраны общественной безопасности будет Владимир Богонис. Об этом 10 мая сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД.



"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моему приказу будет назначен руководитель патрульной полиции города Днипра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра", – отметил он.

Комментируя инциденты в Днипре на 9 мая, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.



"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, - мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", - подчеркнул он.

Напомним, 10 мая глава МВД подписал приказы об увольнении из полиции начальника главного управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло, а также соответствующих заместителей по вопросам обеспечения общественной безопасности.